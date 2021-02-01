Генпрокуратура предлагает ввести уголовную ответственность за распространение «экстремистской символики»

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Генеральная прокуратура предлагает усилить ответственность за экстремистскую деятельность, введя уголовную ответственность для участников экстремистских формирований, тех, кто их финансирует или оказывает любое содействие, заявил генпрокурор Андрей Швед в программе «Неделя» на телеканале СТВ (вышла в эфир 31 января).

Источник: СТВ

«Генеральная прокуратура в первую очередь предлагает усилить ответственность за экстремистскую деятельность, внести изменения и в Уголовный кодекс (в закон "О противодействии экстремизму"), и в ряд иных актов законодательства», — сказал Швед.

Усиление ответственности за экстремизм он видит в том, чтобы дополнить некоторые статьи Уголовного кодекса нормами об ответственности не только для организаторов экстремистских формирований и их руководителей, но и для участников, людей, которые их финансируют или оказывают любое содействие (обучают, распространяют экстремистские взгляды, экстремистскую символику, пропагандируют, разжигают рознь).

«То есть любые формы действия, которые направлены на то, чтобы предать действиям экстремистских формирований определенный результат, направленный на дестабилизацию общественной обстановки, нарушение общественного порядка и иные противоправные и негативные последствия», — пояснил генпрокурор.

Он считает, что эта норма «будет иметь не только профилактический серьезный характер», но и позволит «в том числе на корню пресекать факты, связанные с финансированием экстремистской деятельности».

Швед также сообщил, что обсуждается вопрос амнистии и «принято решение обсудить подходы, концепции к взглядам, которые раньше у нас были закреплены на практике по применению этих институтов». Он предполагает, что «в дальнейшем к принятию амнистии наше государство будет подходить более взвешенно».

29 января официальный представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак сообщила, что в ведомство «поступило коллективное обращение, под которым подписались более сотни граждан с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским». «С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики», — сказала Курчак.

После этого на сайте Рetitions.by («Удобный город») начался сбор подписей против признания бело-красно-белого флага экстремистским. Утром 1 февраля собрано почти 70 000 подписей.
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Тэги: Генпрокуратура экстремизм бело-красно-белый флаг Персона: Андрей Швед Анжелика Курчак

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