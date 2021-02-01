Глава Госкомвоенпрома: В феврале будут завершены испытания белорусской ракеты средней дальности

В феврале завершатся испытания белорусской ракеты средней дальности, после этого можно будет говорить о ее появлении в арсенале военно-промышленного комплекса страны, сообщил председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус в эфире телеканала «Беларусь 1».

«В феврале этого года на территории Беларуси мы продолжим испытания и, думаю, завершим их. И можно будет с уверенностью сказать, что ракета средней дальности на 70 км у Республики Беларусь появилась», — сказал Пантус.

Кроме того, по его словам, идет разработка ракеты большей дальности. «Выходим на практические испытания данного изделия», — отметил глава ведомства.

Подводя итоги 2020 года, Пантус сообщил, что в целом было поставлено более 2,2 тыс. единиц вооружения и техники силовым ведомствам, более 800 единиц средств связи, комплексных станций, 1,35 тыс. единиц телекоммуникационного оборудования — Вооруженным силам.

Рентабельность продаж, по информации чиновника, составила почти 17%, «это достаточно высокий показатель».

Глава Госкомвоенпрома рассчитывает «максимально реанимировать все те внешнеэкономические связи, которые с учетом пандемии в 2020 году были в определенной степени приостановлены», на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021. Там будет впервые представлено около отечественных 240 разработок в макетном или натурном варианте.