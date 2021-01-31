Более ста человек задержано сегодня в Беларуси

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Не менее 104 человек, в том числе 65 женщин, задержано сегодня силовиками в Минске и других городах, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Помимо столицы задержания происходили в Гродно (2 человека) и Новогрудке (72-летний бывший директор школы, с обыском дома).

Отпущено на свободу 7 человек.

Волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных» приводит фамилии 100 человек (из них 57 женщин). Освобождено восемь, в том числе аккредитованная швейцарская журналистка Люция Чирки (после вмешательства посольства ее страны).

В это протестное воскресенье столичные силовики концентрировались и задерживали людей не только в микрорайонах, но и в центре, где, по информации интернет-пользователей, анонсировалась акция без символики.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: массовые задержания акции протеста Персона: Люция Чирки

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