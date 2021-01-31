Под петицией в поддержку бело-красно-белого флага подписались уже более 52 тысяч человек

За сутки после того, как текст петиции был размещен на сайте petitions.by , в поддержку бело-красно-белого флага подписались уже более 52 тысяч человек.

Документ был создан 29 января Координационным советом (КС) после того, как Генеральная прокуратура Беларуси приняла к рассмотрению коллективное обращение о признании бело-красно-белого флага экстремистским.

«В Генеральную прокуратуру поступило коллективное обращение, под которым подписались более сотни граждан с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским. С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики», — сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак в эфире телеканала «Беларусь 1».

Как отмечают авторы петиции против признания БЧБ-флага экстремистским, «этим летом белорусы самостоятельно выбрали свои цвета и свой флаг, при этом не ущемляли сторонников сочетания красного с зеленым». «Запрещать миллионам людей использовать бело-красно-белую символику по просьбе ста человек — несправедливо!» — считают создатели петиции.

«В Кодексе Беларуси «О культуре» (п. 2. ст. 69) содержание геральдических объектов относится к нематериальным культурным ценностям. Бело-красно-белый флаг, который был государственным флагом Беларуси с 1991 по 1995 год, является примером нематериальной культурной ценности», — говорится в петиции.

Подписанты документа считают, что «запрет на использование бело-красно-белой символики не обоснован ничем, кроме политического давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей. Граждане должны иметь возможность обращаться в государственные органы, требовать признания определенных компаний, лиц, цветов экстремистскими. Но мы точно знаем, что запрет бело-красно-белой символики — это не желание народа, а прихоть 100 человек».

Авторы петиции настаивают на «прекращении преследования белорусов за использование символики, которая представляет собой нематериальную культурную ценность и признании бело-красно-белого флага историко-культурным наследием».

Александр Лукашенко ранее заявлял, что в ближайшее время белорусский парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма. При этом во время визита на «Гомсельмаш» 20 ноября 2020 года он назвал бело-красно-белый флаг фашистским.

«Я же не хожу под фашистскими БЧБ-флагами. И открыто говорю, что это фашистская символика. И кто внес этот вопрос на референдум — ваш покорный слуга, когда у нас были БЧБ-флаги, которые националисты продавили, — сказал Лукашенко. — Я категорически возражал. Но избрали, я стал президентом и мгновенно внес вам на референдум: решите, вот — одна символика, вот — вторая. Подавляющее большинство поддержало нынешнюю государственную символику. Какие ко мне вопросы?»

Свое отношение к намерениям властей высказала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская:

«Лукашенко нужно понять, что запрет символики ничего не изменит в головах людей. Беларусы больше не считают его президентом. Всё, на что его хватает – имитация народной поддержки и борьба с символами свободы. В сущности, режим боится сочетания двух цветов. Но, запрещая национальную символику и присваивая себе лично государственную, он только популяризирует бело-красно-белый флаг среди народа. Ведь он становится символом справедливости, чести и единства. Настоящего единства – а не того, которое пытаются продемонстрировать с помощью ВНС».

Бело-красно-белый флаг появился около ста лет назад. Он стал символом белорусского национального движения начала ХХ века, а в 2020 году — одним из главных символов борьбы за свободу и массовых протестов против действующего режима.