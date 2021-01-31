Задержанная в Минске швейцарская журналистка Люция Чирки освобождена

Аккредитованная в Минске корреспондент Швейцарского радио и телевидения (SRF) Люция Чирки освобождена.

«Несколько минут назад я вышла из РУВД. Я шла попить кофе со знакомой, как на светофоре остановился микроавтобус. Мужчины в масках без объяснений затянули нас в микроавтобус. Моя знакомая и ее муж по-прежнему задержаны», — написала Чирки на своей странице в «Твиттере».

Как сообщал БелаПАН , ранее Департамент иностранных дел Швейцарии обратился в Министерство иностранных дел Беларуси в связи с задержанием Чирки .

«Департамент обладает информацией о задержании швейцарской журналистки в Минске. Он находится в контакте с белорусским Министерством иностранных дел и занимается ситуацией», — сообщило ведомство в «Твиттере». Этот пост разместил на своей странице в этой соцсети также посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт.

Сегодня в белорусской столице и других городах проходят традиционные для воскресенья локальные акции протеста против фальсификации итогов августовских президентских выборов и преследования инакомыслящих. В отличие от предыдущих выходных, силовики сконцентрированы не только в микрорайонах, но и в центре, где задерживают граждан.

В белорусской тюрьме отбывает наказание (2,5 года лишения свободы) гражданка Швейцарии, уроженка Беларуси Наталья Херше. 7 декабря 2020 года суд Советского района Минска признал ее виновной в сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 УК). Согласно приговору, 19 сентября во время несанкционированной акции (женского марша) возле Комаровского рынка 51-летняя Херше сорвала балаклаву с 22-летнего силовика, «поцарапала ему лицо, причинив тем самым телесные повреждения». Она должна выплатить сотруднику МВД 1.000 рублей. Женщина вину не признала.