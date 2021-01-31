В Минске и других населенных пунктах страны прошли локальные марши и акции солидарности

В Минске и других населенных пунктах Беларуси 31 января вновь прошли локальные марши и цепи солидарности.

Как сообщает БелаПАН , видео и фото с воскресных акций публикуют телеграм-каналы.

Так, минчане с бело-красно-белой символикой вышли на марши в микрорайонах Красный Бор, Курасовщина и других частях Минска. Участники требовали освобождения политзаключенных.

Традиционная воскресная акция также прошла утром в Заславле (Минский район).

Места проведения других акций, с которых публикуются фото и видео, теперь не называются, видимо, из соображений безопасности.

Очевидцы сообщили о задержании во второй половине дня в Минске возле метро «Октябрьская» прохожих, которые шли по проспекту Независимости без какой-либо символики. По информации пользователей соцсетей, на это время в закрытых чатах анонсировалась акция в центре столицы.

В телеграм-каналах также сообщают о точечных задержаниях людей в медицинских масках на проспекте Независимости. Так, возле станции метро «Октябрьская» и возле кафе Daily Dose задерживают людей якобы для «подтверждения личности».

Как сообщали правозащитники, в центре Минска сегодня задержано несколько человек, в том числе журналистка из Швейцарии Люция Чирки (Luzia Tschirky). Ее местонахождение сейчас не известно. Вместе с ней задержаны Анисия Гурская (Козлюк) и ее муж Юлий Ильющенко.

Также правозащитники сообщили о задержании в Минске еще нескольких человек, в том числе Антонины Акудович, Александры Беганской и Дмитрия Марецкого. Последний находится в Московском РУВД.

Всего, по информации волонтеров, в Минске сегодня были задержаны больше 45 человек. Многие из них нашлись во Фрунзенском, Первомайском и Ленинском РУВД.

Фото Белсат, ТК Баста, TUT.by