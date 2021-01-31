Елена Левченко — игрок «Панатинаикоса»: это моя правда и моя история, которую я продолжаю писать
Самая известная белорусская баскетболистка Елена Левченко будет выступать за титулованный греческий клуб «Панатинаикос». Об этом она
«Почти два года... Боль, страх, сомнения, разочарования, усталость, предательство, ощущение, что сдаюсь, падения и новые подъемы. Тюрьма, коронавирус — я все это пережила. Это моя правда и моя история, которую я продолжаю писать. Но без этих чувств я не узнала бы, кто такой бог, что такое настоящая вера, что значат любовь, прощение, терпение и благодарность. Что значит встретиться со страхом, когда все двери заперты и ты не можешь сбежать. Когда быть сильной — это единственная возможность.
Когда люди сомневались во мне, я работала еще усерднее. Когда говорили, что я больше не буду играть в баскетбол, я их не слушала. Когда советовали забыть и идти дальше, я прислушивалась к своему сердцу и не теряла веру.
Это было длинное путешествие, но сейчас я здесь. Счастлива стать частью семьи «Панатинаикоса» — клуба с великой историей и сумасшедшей поддержкой. Спасибо, что пригласили меня».
Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.
Сейчас Левченко