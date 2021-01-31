Елена Левченко — игрок «Панатинаикоса»: это моя правда и моя история, которую я продолжаю писать

Самая известная белорусская баскетболистка Елена Левченко будет выступать за титулованный греческий клуб «Панатинаикос». Об этом она сообщила на своей странице в Instagram:

Елена Левченко. Фото: Instagram.

«Почти два года... Боль, страх, сомнения, разочарования, усталость, предательство, ощущение, что сдаюсь, падения и новые подъемы. Тюрьма, коронавирус — я все это пережила. Это моя правда и моя история, которую я продолжаю писать. Но без этих чувств я не узнала бы, кто такой бог, что такое настоящая вера, что значат любовь, прощение, терпение и благодарность. Что значит встретиться со страхом, когда все двери заперты и ты не можешь сбежать. Когда быть сильной — это единственная возможность.

Когда люди сомневались во мне, я работала еще усерднее. Когда говорили, что я больше не буду играть в баскетбол, я их не слушала. Когда советовали забыть и идти дальше, я прислушивалась к своему сердцу и не теряла веру.

Это было длинное путешествие, но сейчас я здесь. Счастлива стать частью семьи «Панатинаикоса» — клуба с великой историей и сумасшедшей поддержкой. Спасибо, что пригласили меня».

Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Она выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010 году сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.