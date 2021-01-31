В центре Минска задержано несколько человек, в том числе журналистка из Швейцарии
В центре Минска задержано несколько человек, в том числе журналистка из Швейцарии Люция Чирки (Luzia Tschirky), сообщает
Ее местонахождение сейчас неизвестно.
Вместе с ней задержаны Анисия Гурская (Козлюк) и ее муж Юлий Ильющенко.
Также правозащитники сообщают о задержаниях в Минске еще нескольких человек, в том числе Антонины Акудович, Александры Беганской и Дмитрия Марецкого. Последний находится в Московском РУВД.
В телеграм-каналах сообщают о точечных задержаниях людей в медицинских масках на проспекте Независимости. Возле станции метро «Октябрьская» и возле кафе Daily Dose задерживают людей якобы для «подтверждения личности».