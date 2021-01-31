В центре Минска задержано несколько человек, в том числе журналистка из Швейцарии

/ Общество
Просмотров: 40

В центре Минска задержано несколько человек, в том числе журналистка из Швейцарии Люция Чирки (Luzia Tschirky), сообщает spring96.org.

 

Люция Чирки. Фото: соцсети.

 

Ее местонахождение сейчас неизвестно.

Вместе с ней задержаны Анисия Гурская (Козлюк) и ее муж Юлий Ильющенко.

Также правозащитники сообщают о задержаниях в Минске еще нескольких человек, в том числе Антонины Акудович, Александры Беганской и Дмитрия Марецкого. Последний находится в Московском РУВД.

В телеграм-каналах сообщают о точечных задержаниях людей в медицинских масках на проспекте Независимости. Возле станции метро «Октябрьская» и возле кафе Daily Dose задерживают людей якобы для «подтверждения личности».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: задержания в Минске Персона: Люция Чирки Анисия Гурская Юлий Ильющенко Антонина Акудович Александра Беганская Дмитрий Марецкий Город: Минск