В Санкт-Петербурге силовики пытаются оттеснить протестующих от Мариинского дворца

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ОМОН выстроился в линию и теснит людей к Исаакиевском скверу от Мариинского дворца, передает корреспондент «Росбалта».

 

 

 

Прозвучал хлопок, похожий на петарду, в районе Законодательного собрания. Люди, которыми усеяна площадь и прилегающие улицы, отступают к Исаакиевскому собору. Силовики стучат дубинками в щиты, провоцируют панику, люди пускаются в массовое бегство, есть случаи давки. По улицам едут полицейские машины и в громкоговоритель предупреждают о том, что акция несогласована.

Напомним, в Петербурге, Москве и других городах проходят акции в поддержку Алексея Навального, арестованного по приезде из Германии в Россию.

Фото: Росбалт.

 
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Тэги: акции протеста Персона: Алексей Навальный Город: Санкт-Петербург

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