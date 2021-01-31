В Санкт-Петербурге силовики пытаются оттеснить протестующих от Мариинского дворца

ОМОН выстроился в линию и теснит людей к Исаакиевском скверу от Мариинского дворца, передает корреспондент «Росбалта» .

Прозвучал хлопок, похожий на петарду, в районе Законодательного собрания. Люди, которыми усеяна площадь и прилегающие улицы, отступают к Исаакиевскому собору. Силовики стучат дубинками в щиты, провоцируют панику, люди пускаются в массовое бегство, есть случаи давки. По улицам едут полицейские машины и в громкоговоритель предупреждают о том, что акция несогласована.

Напомним, в Петербурге, Москве и других городах проходят акции в поддержку Алексея Навального, арестованного по приезде из Германии в Россию.

Фото: Росбалт.