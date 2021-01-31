В Москве протестующие идут к трем вокзалам, начались стычки с полицией

В Москве участники несогласованной акции протеста двинулись к площади трех вокзалов. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли площадь оцеплением, передает Росбалт с места событий.

Между тем на самой площади увеличивается количество людей. Правоохранители начали задержания активистов. Также задержания начались у выходов из станции метро «Комсомольская». Людей, имеющие билеты на поезда, пропускают.

У станции метро «Комсомольская» начинаются столкновения с полицией.

Некоторые колонны протестующих, упираясь в кордоны полиции, поворачивают обратно — в сторону Красных ворот. В районе наблюдаются серьезные перебои с интернетом и мобильной связью.

По данным ОВД-Инфо, к 13.00 по московскому времени по всей России были задержаны более 800 человек, более 100 - во Владивостоке, чуть менее 100 в Красноярске и Новосибирске.

31 января сторонники Алексея Навального вторые выходные подряд проводят акции протеста по всей России. Команда политика анонсировала митинги в 142 городах. Еще десятки акций солидарности пройдут за рубежом. В Москве и Петербурге из-за перекрытия центральных улиц протестующим предложили изменить маршруты шествий. В регионах наиболее массовые шествия состоялись в Новосибирске и Екатеринбурге. Власти объявили митинги незаконными.

Фото: Радио Свобода.