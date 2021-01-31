Дмитрий Дашкевич: в изоляторе в шесть утра врубали гимн — думают, кто-то так полюбит Лукашенко

/ Общество
Просмотров: 316

Политик, общественный деятель Дмитрий Дашкевич вышел на свободу после 15 суток ареста, которые он отбывал в изоляторе Минского района на улице Скорины.

Дмитрий и его жена Наста Дашкевич. Фото nn.by

Дашкевича задержали за вахту памяти у ресторана «Поедем поедим» в Куропатах. Этот первый случай, когда Дашкевича арестовали именно за это, ранее власти закрывали глаза на пребывание активистов у ресторана. Своими впечатлениями от заключения Дмитрий поделился с «Нашей Нивой».

«Сиделось на этот раз в стандартных условиях. После той душегубки, что была на Окрестина, чуть ли не санаторий.

Единственное — гимн врубали утром в шесть и перед отбоем. Включают, а после носятся, хотят, чтобы зеки вставали. Видимо, хотят, чтобы полюбили Лукашенко. Один мне кричал: «Ты в какой стране живешь! Ты разве не слышишь, что гимн играет?» Хотя в целом охранники были менее бесноватые, чем на Окрестина.

Политические были: с Новой Боровой люди, там зачистки происходили из-за флагов, из других районов. Сначала сидел в четырехместной камере, потом — в восьмиместной. Столько нас в камере и было.

Удивило, когда увидел российских граждан, сидящих там по полтора года, по восемь месяцев, ожидая депортации. Российская власть так любит своих граждан, что в «Союзном государстве» не может их вывезти по полтора года, сделать им паспорт.

Немного удивило меня задержание, но я понимал, что рано или поздно начнут брать. К сожалению, это было понятно, если улица угомонится, то начнется жестокая расправа с инакомыслящими. Вряд ли этот человек простит, что полгода его держали на грани ухода, поэтому расправа будет продолжаться.

Читал книги. У меня с собой был Новый Завет. Я понял, что нужно его всегда с собой носить. Был Генрих Сенкевич, братья Стругацкие — из интересного чтива.

Если бело-красно-белый флаг запретят, то для символа это будет только на пользу. Сколько бы они ни запрещали, но флаг пережил семьдесят лет советского террора и воскрес, несмотря на то, что его знали лишь единицы историков. То сейчас тем более, сотни тысяч людей ради него жертвуют собой, поднимают флаг. Со мной в камере сидели ребята с Новой Боровой. Так рассказывали, что делают, чтобы флаг найти: шьют сами, из Китая заказывают. Это уже не остановить, это народное движение не задушишь юридическими мерами.

Буду думать, что делать с куропатской вахтой. Я стоял там два с половиной года и никто не считал это пикетом, а теперь посчитали преступлением. Надо хорошо поразмыслить над всем».
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: дело Дашкевича адмиинистративный арест гимн Беларуси Персона: Дмитрий Дашкевич

Другие материалы на эту тему:

Суд продлил превентивный надзор над Дмитрием Дашкевичем

Суд продлил превентивный надзор над Дмитрием Дашкевичем

Дмитрия Дашкевича будут судить за забывчивость

Дмитрия Дашкевича будут судить за забывчивость

Дмитрий Дашкевич снова на свободе

Дмитрий Дашкевич снова на свободе

Анастасия Дашкевич: в суде омоновцы врали

Анастасия Дашкевич: в суде омоновцы врали