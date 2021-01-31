Дмитрий Дашкевич: в изоляторе в шесть утра врубали гимн — думают, кто-то так полюбит Лукашенко

Политик, общественный деятель Дмитрий Дашкевич вышел на свободу после 15 суток ареста, которые он отбывал в изоляторе Минского района на улице Скорины.

Дмитрий и его жена Наста Дашкевич. Фото nn.by

Дашкевича задержали за вахту памяти у ресторана «Поедем поедим» в Куропатах. Этот первый случай, когда Дашкевича арестовали именно за это, ранее власти закрывали глаза на пребывание активистов у ресторана. Своими впечатлениями от заключения Дмитрий поделился с «Нашей Нивой» .

«Сиделось на этот раз в стандартных условиях. После той душегубки, что была на Окрестина, чуть ли не санаторий.

Единственное — гимн врубали утром в шесть и перед отбоем. Включают, а после носятся, хотят, чтобы зеки вставали. Видимо, хотят, чтобы полюбили Лукашенко. Один мне кричал: «Ты в какой стране живешь! Ты разве не слышишь, что гимн играет?» Хотя в целом охранники были менее бесноватые, чем на Окрестина.

Политические были: с Новой Боровой люди, там зачистки происходили из-за флагов, из других районов. Сначала сидел в четырехместной камере, потом — в восьмиместной. Столько нас в камере и было.

Удивило, когда увидел российских граждан, сидящих там по полтора года, по восемь месяцев, ожидая депортации. Российская власть так любит своих граждан, что в «Союзном государстве» не может их вывезти по полтора года, сделать им паспорт.

Немного удивило меня задержание, но я понимал, что рано или поздно начнут брать. К сожалению, это было понятно, если улица угомонится, то начнется жестокая расправа с инакомыслящими. Вряд ли этот человек простит, что полгода его держали на грани ухода, поэтому расправа будет продолжаться.

Читал книги. У меня с собой был Новый Завет. Я понял, что нужно его всегда с собой носить. Был Генрих Сенкевич, братья Стругацкие — из интересного чтива.

Если бело-красно-белый флаг запретят, то для символа это будет только на пользу. Сколько бы они ни запрещали, но флаг пережил семьдесят лет советского террора и воскрес, несмотря на то, что его знали лишь единицы историков. То сейчас тем более, сотни тысяч людей ради него жертвуют собой, поднимают флаг. Со мной в камере сидели ребята с Новой Боровой. Так рассказывали, что делают, чтобы флаг найти: шьют сами, из Китая заказывают. Это уже не остановить, это народное движение не задушишь юридическими мерами.

Буду думать, что делать с куропатской вахтой. Я стоял там два с половиной года и никто не считал это пикетом, а теперь посчитали преступлением. Надо хорошо поразмыслить над всем».