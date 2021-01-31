Почему так просел в январе белорусский рубль

На 1,83% (с 2,5789 до 2,6262) увеличился официальный курс доллара к белорусскому рублю в январе 2021 года. Это третий показатель на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ котировок центробанков на 31 декабря 2020 года и 31 января 2021-го.

В лидерах оказались Россия — на 3,22% (с 73,8757 до 76,2527 рубля) и Кыргызстан — на 2,60% (с 82,6498 до 84,8 сома).

Далее: Латвия, Литва и Эстония с ростом курса доллара на 1,12% (с 0,8149 до 0,824 евро), Казахстан — на 0,83% (с 420,71 до 424,22 тенге), Грузия — на 0,79% (с 3,2766 до 3,3026 лари), Молдова — на 0,49% (с 17,2146 до 17,2992 лея) и Узбекистан — на 0,40% (с 10.476,92 до 10.518,99 сума).

В Азербайджане, Таджикистане и Туркменистане официальный курс доллара не изменился (1,7 маната, 11,3 сомони и 3,5 маната соответственно).

В Украине доллар подешевел на 0,29% (с 28,2746 до 28,1929 гривны), в Армении — на 0,83% (с 522,59 до 518,27 драма).

В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс американской валюты в январе не изменился (16,1 рубля).

В январе 2020 года официальный курс доллара в Беларуси вырос на 1,62% — седьмое место на территории бывшего СССР, за год — на 22,59% (первое).

В 2019 году отмечалось ослабление доллара к белорусскому рублю — на 2,60% (третье место). По итогам 2018 года Беларусь заняла третье место по росту официального курса доллара к национальной валюте (на 9,48%), в 2017-м — четвертое (на 0,73%), в 2016-м — шестое (на 5,47%), в 2015-м и 2014-м — третье (соответственно на 56,70 и 24,61%), в 2013-м — второе (на 10,97%), в 2012-м — четвертое (на 2,63%), в 2011-м — первое (на 178,33%), в 2010-м — седьмое (на 4,79%), в 2009-м — первое (на 30,14%).

«В начале прошлого года белорусская экономика столкнулась с процессом быстрого ослабления российского рубля — валюты нашего основного торгового партнера. Российский рубль потерял по отношению к доллару США в марте 2020 года около 20% своей стоимости», — отметил 29 января первый заместитель председателя Национального банка Сергей Калечиц, выступая на расширенном заседании правления.

«Тесные экономические взаимосвязи с Российской Федерацией обусловили сопоставимое изменение и обменного курса белорусского рубля. При этом возникшие на фоне обесценения российского рубля девальвационные процессы в Беларуси были усилены негативными ожиданиями населения», — констатировал первый замглавы Нацбанка.

Как следствие, продолжил он, на внутреннем валютном рынке в 2020 году четко прослеживались два периода, когда кратковременно и в большом объеме возникал чистый спрос на иностранную валюту, преимущественно со стороны населения.

«Данный спрос удовлетворялся Национальным банком посредством продажи золотовалютных резервов. Проводя валютные интервенции, Национальный банк не допустил чрезмерного обесценения белорусского рубля, а также усиления макроэкономических диспропорций», — подчеркнул Калечиц.

В 2020 году население Беларуси купило иностранной валюты на 1.969,8 млн долларов больше, чем продало, свидетельствуют данные Национального банка.