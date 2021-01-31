Что произошло с валютой

/ Экономика
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Рабочая неделя (25-29 января) на Белорусской валютно-фондовой бирже завершилась ростом всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Фото ru.freepik.com

По итогам пятидневки они добавили:

  • евро — 0,0812 пункта (с 3,0986 до 3,1798 белорусского рубля);
  • доллар — 0,0787 пункта (с 2,5475 до 2,6262 белорусского рубля);
  • российский рубль — на 0,0197 пункта (с 3,4261 до 3,4458 белорусского рубля за 100 российских).
  • злотый — 0,1716 пункта (с 6,8374 до 7,009 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна — 0,2859 пункта (с 9,0534 до 9,3393 белорусского рубля за 100 гривен).

Напомним, биржевой курс доллара за 2020 год — вырос на 22,59%, а  средний курс наличного доллара укрепился на 23,94%.

 

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Тэги: курсы валют

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