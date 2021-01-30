BNS: президент Литвы номинировал Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира

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Президент Литвы Гитанас Науседа номинировал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира, сообщили информагентству BNS 30 января информированные источники.

 

 

Кандидата на Нобелевскую премию мира можно представить до 31 января. Лауреатов выбирает Нобелевский комитет.

Пресс-служба президента Литвы эту информацию комментировать отказалась. «Мы не комментируем информацию о Нобелевской премии мира», – сказал советник президента Ридас Ясюлёнис.

В прошлом году Тихановскую и находящегося в заключении ее мужа Сергея на Нобелевскую премию мира выдвигал председатель Европейской народной партии, бывший глава Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск.

 
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Тэги: Нобелевская премия мира номинирование Персона: Гитанас Науседа Светлана Тихановская

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