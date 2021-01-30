Сообщение о минировании транспортных и торговых объектов в столице оказалось ложным

Сообщение о минировании транспортных и торговых объектов не подтвердилось, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Железнодорожный вокзал Минска. Фото: Юрий Зайцев / fotokto.ru.

«Саперно-пиротехнические группы обследовали здания и прилегающие территории, взрывных устройств не обнаружено. Личность автора ложного послания устанавливается», — отмечается в пресс-релизе.

Ранее милиция сообщила , что днем 30 января на электронную почту Белорусской железной дороги поступило анонимное сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета, следующего рейсом Минск — Стокгольм, торговых центров «Дана Молл» и «Галилео».

27 января поступили ложные сообщения о минировании зданий Белорусского государственного университета и Минского государственного лингвистического университета.

Торговые центры в Минске последний раз «минировали» 9 мая прошлого года («Галилео» и «Столица»).