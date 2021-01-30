Сообщение о минировании транспортных и торговых объектов в столице оказалось ложным
Сообщение о минировании транспортных и торговых объектов не подтвердилось,
«Саперно-пиротехнические группы обследовали здания и прилегающие территории, взрывных устройств не обнаружено. Личность автора ложного послания устанавливается», — отмечается в пресс-релизе.
Ранее милиция
27 января поступили ложные сообщения о минировании зданий Белорусского государственного университета и Минского государственного лингвистического университета.
Торговые центры в Минске последний раз «минировали» 9 мая прошлого года («Галилео» и «Столица»).