Австриец завещал 2 миллиона евро укрывшей его семью от нацистов деревне во Франции
Австриец Эрик Швам, бежавший от нацистов со своей семьей во время Второй мировой войны, завещал большую часть своего состояния французской деревне Ле Шамбон-сюр-Линьон, жители которой скрывали их от преследований.
Об этом сообщает
Швам и его семья бежали во Францию в 1943 году и оставались там до 1950 года.
Позже он изучал фармакологию и женился на местной католичке. Мужчина скончался 25 декабря в возрасте 90 лет.
Мэр деревни Жан-Мишель Эйро рассказал, что Швам попросил использовать деньги на образовательные и молодежные инициативы, в частности на стипендии.
"Это большая сумма для деревни", — сказал он.
По словам экс-мэра деревни, мужчина оставил им около 2 миллионов евро.
Отмечается, что во время войны деревней были спрятаны около 2500 евреев. Жители Ле Шамбон-сюр-Линьон отмечены как "Праведники народов мира" израильским мемориальным центром Холокоста.