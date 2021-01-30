В Петербурге школа заперла старшеклассников после уроков — чтоб не пошли на митинги

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Дети в одной из петербургских школ не смогут уйти после уроков домой. Они останутся в здании до 16:00, тогда как уроки заканчиваются на два часа раньше.

 

 

Как сообщает «Росбалт», информацию об этом до родителей довели классные руководители сегодня, 30 января, когда дети были уже на уроках. Такие «вынужденные меры» в учебном заведении мотивируют «неспокойной обстановкой в городе».

Мама одного из школьников написала классному руководителю, что недовольна такими решениями школы.

«Меры не касаются учебного процесса и выходят за пределы ответственности учебного заведения. Когда ребенок выходит за пределы школьной территории, с этого момента за него отвечают только родители. И только они вправе ограничивать действия своего ребенка. Кроме того, митинги, от участия в которых школа пытается оградить учеников, намечены на другой день. Спасибо, что не заперли детей на более длительный период», — сказала женщина в беседе с «Росбалтом».

В ответ на выраженное недовольство классный руководитель ответил, что «школа тоже получает распоряжения».

Как рассказала жительница Петербурга, дети которой учатся в этой школе, накануне учеников 7-11 классов собрали в актовом зале. Дети рассказали, что с ними провели беседу о последствиях участия в несанкционированных митингах.

Женщина также добавила, что по субботам, по словам детей, столовая в школе не работает, открыт только буфет.

Тем временем в центр Петербурга уже стянули ОМОН и полицию. Вдоль Невского и на Дворцовой площади расставлены ограждения. На Марсовом поле собрана колонна спецтранспорта и силовиков.

«Хожу по своему округу. То ли я в оккупированном городе, то ли ждут вражеского наступления», — написал в соцсетях депутат петербургского парламента Борис Вишневский.

Напомним, после ареста Алексея Навального оппозиционно настроенные жители России объявили о намерении провести протестные акции. Одна из них прошла 23 января. Она сопровождалась жесткими задержаниями. На следующий день активисты анонсировали следующий митинг.
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Тэги: детей заперли в школе митинги Город: Санкт_Петербург

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