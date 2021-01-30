В Петербурге школа заперла старшеклассников после уроков — чтоб не пошли на митинги

Дети в одной из петербургских школ не смогут уйти после уроков домой. Они останутся в здании до 16:00, тогда как уроки заканчиваются на два часа раньше.

Как сообщает «Росбалт» , информацию об этом до родителей довели классные руководители сегодня, 30 января, когда дети были уже на уроках. Такие «вынужденные меры» в учебном заведении мотивируют «неспокойной обстановкой в городе».

Мама одного из школьников написала классному руководителю, что недовольна такими решениями школы.

«Меры не касаются учебного процесса и выходят за пределы ответственности учебного заведения. Когда ребенок выходит за пределы школьной территории, с этого момента за него отвечают только родители. И только они вправе ограничивать действия своего ребенка. Кроме того, митинги, от участия в которых школа пытается оградить учеников, намечены на другой день. Спасибо, что не заперли детей на более длительный период», — сказала женщина в беседе с «Росбалтом».

В ответ на выраженное недовольство классный руководитель ответил, что «школа тоже получает распоряжения».

Как рассказала жительница Петербурга, дети которой учатся в этой школе, накануне учеников 7-11 классов собрали в актовом зале. Дети рассказали, что с ними провели беседу о последствиях участия в несанкционированных митингах.

Женщина также добавила, что по субботам, по словам детей, столовая в школе не работает, открыт только буфет.

Тем временем в центр Петербурга уже стянули ОМОН и полицию. Вдоль Невского и на Дворцовой площади расставлены ограждения. На Марсовом поле собрана колонна спецтранспорта и силовиков.

«Хожу по своему округу. То ли я в оккупированном городе, то ли ждут вражеского наступления», — написал в соцсетях депутат петербургского парламента Борис Вишневский.

Напомним, после ареста Алексея Навального оппозиционно настроенные жители России объявили о намерении провести протестные акции. Одна из них прошла 23 января. Она сопровождалась жесткими задержаниями. На следующий день активисты анонсировали следующий митинг.