В Петербурге школа заперла старшеклассников после уроков — чтоб не пошли на митинги
Дети в одной из петербургских школ не смогут уйти после уроков домой. Они останутся в здании до 16:00, тогда как уроки заканчиваются на два часа раньше.
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Мама одного из школьников написала классному руководителю, что недовольна такими решениями школы.
«Меры не касаются учебного процесса и выходят за пределы ответственности учебного заведения. Когда ребенок выходит за пределы школьной территории, с этого момента за него отвечают только родители. И только они вправе ограничивать действия своего ребенка. Кроме того, митинги, от участия в которых школа пытается оградить учеников, намечены на другой день. Спасибо, что не заперли детей на более длительный период», — сказала женщина в беседе с «Росбалтом».
В ответ на выраженное недовольство классный руководитель ответил, что «школа тоже получает распоряжения».
Как рассказала жительница Петербурга, дети которой учатся в этой школе, накануне учеников 7-11 классов собрали в актовом зале. Дети рассказали, что с ними провели беседу о последствиях участия в несанкционированных митингах.
Женщина также добавила, что по субботам, по словам детей, столовая в школе не работает, открыт только буфет.
Тем временем в центр Петербурга уже стянули ОМОН и полицию. Вдоль Невского и на Дворцовой площади расставлены ограждения. На Марсовом поле собрана колонна спецтранспорта и силовиков.
«Хожу по своему округу. То ли я в оккупированном городе, то ли ждут вражеского наступления», — написал в соцсетях депутат петербургского парламента Борис Вишневский.
Напомним, после ареста Алексея Навального оппозиционно настроенные жители России объявили о намерении провести протестные акции. Одна из них прошла 23 января. Она сопровождалась жесткими задержаниями. На следующий день активисты анонсировали следующий митинг.