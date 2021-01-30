В Минске «заминировали» метрополитен, вокзал, самолет и ряд торговых центров

Столичная милиция проверяет сообщение о минировании объектов транспорта, самолета и торговых центров, сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

Фото: Юрий Зайцев / fotokto.ru.

«Днем 30 января на электронную почту Белорусской железной дороги поступило анонимное электронное сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета, следующего рейсом Минск — Стокгольм, и ТЦ «Дана Молл», «Галилео», — говорится в сообщении.

На места выбыли сотрудники милиции и иные экстренные службы. Принимаются необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы.

Милиция приносит извинения за доставленные неудобства, связанные с принятыми мерами безопасности.