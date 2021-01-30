Глава Витебского горисполкома Вадим Зарянкин ушел в отставку — оба его сына задерживались за участие в массовых акциях

Председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин ушел в отставку «в связи с переходом на другую работу». Кто будет его преемником, пока не известно.

Вадим Зарянкин. Фото: vicebskreg.by.

Как сообщает «Наша Ніва» , Вадим Зарянкин был витебским мэром всего год — президент согласовал его назначение 30 января 2020 года. До этого Зарянкин возглавлял областной Комитет госконтроля.

Зарянкину — 57 лет, он родился в деревне Бель Дубровенского района, окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию.

У Вадима Зарянкина — два сына: Вадимир и Филипп. И оба были задержаны после выборов.

Вадимира признали виновным в правонарушении по статье 23.34 КоАП и дали 10 суток административного ареста.

В сентябре суд наказал и младшего сына — Филиппа, административным арестом за участие в марше против инаугурации Лукашенко. Парень утверждал, что в акции не участвовал, а шел домой с работы.