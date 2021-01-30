Владельца магазина «Мой модны кут» посадили на 15 суток, его жена оштрафована

Разъяснилась судьба супругов Елены и Валерия Есипенок – владельцев популярного в Минске магазина товаров с национальной символикой «Мой модный кут”.

Поздно вечером 29 января стало известно, что глава семьи приговорен к 15-суточному административному аресту, его жена оштрафована на 30 базовых величин. Задерживали ее «за продажу незарегистрированной символики», а штраф дали якобы за участие в несанкционированной акции

Елену отпустили только после 20:00 29 января: трое суток с момента ее задержания закончились еще в 14.40. Пока родителей не было дома, двое несовершеннолетних детей были под присмотром сестры Елены.

«Самым тяжелым было находиться в неизвестности когда ты не знал, что происходит и что тебя ждет. А так мы все выдержим, все нормально», — с уверенностью говорит Елена.

Напомним, накануне задержаний в магазин пришли сотрудники МЧС, точку с национальными вещами и подарками пришлось закрыть «до устранения нарушений».

Магазин «Мой модны кут» продавал одежду, головные уборы, украшения, посуду, канцтовары, сувениры и многое другое в национальном стиле, с традиционными белорусскими принтами и надписями, в том числе с гербом «Погоня». Магазин зарегистрирован в Мингорисполкоме в 2013 году, располагается в торговом центре «Московско-Венский» на проспекте Независимости. С 2018 года работает также онлайн.