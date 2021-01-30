Гродненские медики извлекли из желудка четырехлетней девочки кольцо с бриллиантом

В Гродненской областной детской клинической больнице из желудка ребенка достали кольцо с бриллиантом.

Фото носит иллюстративный характер.

Четырехлетняя девочка с родителями уже приезжала на консультацию в клинику по поводу проглоченного предмета. Тогда рентген органов брюшной полости показал, что кольцо находится в желудке.

Как рассказал порталу rgazeta.by врач-эндоскопист Дмитрий Кривецкий, было решено подождать несколько дней: предмет мог сам выйти из желудочно-кишечного тракта ребенка естественным путем. Но этого не произошло. Пришлось прибегнуть к врачебной помощи. Достали кольцо с использованием эндоскопа и щипцов, манипуляция выполнялась под общим наркозом.

Как вспомнил Дмитрий Кривецкий, ранее из желудочно-кишечного тракта детей ему приходилось доставать серебряные крестики, обручальные кольца, но вот драгоценность с бриллиантом – впервые.