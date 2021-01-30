Фотофакт. Под Крупками лоб в лоб столкнулись фуры – двое погибших
Накануне, вечером 29 января, серьезное ДТП произошло на 484-м километре автодороги М1.
По предварительной информации
В результате столкновения аварии грузовик Mercedes загорелся. После того, как спасатели потушили пламя, в кабине Scania были обнаружены двое погибших -- 54-летний уроженец Кобрина и 45-летний уроженец Молодечно.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».Устанавливаются причины происшествия.
Следователи просят очевидцев произошедшего обратиться в Крупский РОСК по телефонам: 8 (017) 962-70-11, +375 (33) 333-65-44.