Политолог: недооценивая популярность БЧБ-флага, власть отрезает еще один путь к компромиссу

Намерение властей признать бело-красно-белый флаг экстремистским прокомментировал в своем телеграм-канале политолог Артем Шрайбман.

«Запрет БЧБ и признание его экстремистским — важный шаг к дальнейшей сакрализации флага. Он начинал 2020 год как символ национально-демократической прослойки общества — 15-20% от силы. Завершал он этот год как символ широкого гражданского протеста без привязки к своей истории.

Теперь он становится сакральным символом, запретным плодом, чем-то, что будут рисовать по ночам на стенах, хранить в укромных уголках и все больше эмоционально привязываться к этому символу.

Недооценивая его популярность, власть отрезает еще один путь к компромиссу, вынося миллионы своих оппонентов в поле криминала уже не только за их действия, но и за их маркеры».

По мнению эксперта, такая политизация символа и его привязка к конкретной позиции — путь к тому, что уход власти будет означать уход и ее атрибутов вместе с ней.

«Красно-зеленый флаг имел шансы не стать таким атрибутом, но теперь точно станет.

Запрещая БЧБ, власть гарантирует, что он будет государственным, поскольку это теперь не субкультура. Важный день».

В завершение поста Шрайбман предложил своим подписчикам: если среди вас есть те, для кого это «символ коллаборационизма, будьте последовательны — назовите нацистскими все символы, которые использовали коллаборанты — российский триколор, флаги Бельгии и Франции и многие другие. Затем можно объявить нацистскими штаны и рубашки, потому что все нацисты их носили».