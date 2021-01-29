В Самарской области РФ столкнулись фура и маршрутка – погибли десять человек

В Сызранском районе Самарской области РФ произошло драматическое ДТП: около 19:00 на 873-м километре трассы М5 «Урал» возле населенного пункта Заборовка междугороднее маршрутное такси «Ситроен», ехавшее из Москвы в Самару, врезалось во встречный грузовик DAF.

Как сообщает bloknot.ru , погибли 10 человек, еще по меньшей мере 14 госпитализированы. В общей сложности в маршрутке находились 23 пассажира и водитель.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что у грузового автомобиля на скользкой дороге занесло полуприцеп, и водитель потерял управление. Также столкнувшиеся автомобили задели проезжавший по трассе «Шевроле Нива».

Следует заметить, что на участке дороги, где произошло столкновение, «практически отсутствует освещение».

На фотографиях с места происшествия видно, что вся передняя часть маршрутки оказалась смята при лобовом столкновении. Чтобы извлечь погибших и пострадавших из искореженного кузова, спасателям пришлось резать металл.

«Для реагирования на ДТП привлекались 59 человека, 25 единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек, 4 единицы техники», — говорится в сообщении на сайте регионального главка министерства по чрезвычайным ситуациям. Чтобы на дороге не образовалась пробка, было организовано реверсивное движение.

На месте происшествия работают сотрудники следственного управления СКР по Самарской области. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц.

Напомним, в начале января в Туве произошло ДТП, жертвами которого стали восемь человек. На 953-м километре трассы Р-257 «Енисей» столкнулись лоб в лоб автомобили Toyota Corolla Fielder и Toyota Corolla.

Фото: bloknot.ru.