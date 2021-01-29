На журналистку tut.by Надежду Калинину составили протокол и увезли в ЦИП на Окрестина

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На корреспондента интернет-портала tut.by Надежду Калинину в милиции составлен административный протокол. «За что — неизвестно. Девушку увезли на Окрестина», — сообщает tut.by.

 

Надежда Калинина.

 

Ранее в РУВД Ленинского района Минска tut.by сообщили, что Надежда Калинина задержана и они «больше ничего не скажут». К ней не пустили адвоката.

Журналистка перестала выходить на связь днем 29 января. По информации редакции, она пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания по Минску, который в 16.00 начался в ДК «Камволь».
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Тэги: задержание журналистки Персона: Надежда Калинина административный протокол Город: Минск