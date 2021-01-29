На журналистку tut.by Надежду Калинину составили протокол и увезли в ЦИП на Окрестина
На корреспондента интернет-портала tut.by Надежду Калинину в милиции составлен административный протокол. «За что — неизвестно. Девушку увезли на Окрестина», — сообщает
Ранее в РУВД Ленинского района Минска tut.by сообщили, что Надежда Калинина задержана и они «больше ничего не скажут». К ней не пустили адвоката.
Журналистка перестала выходить на связь днем 29 января. По информации редакции, она пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания по Минску, который в 16.00 начался в ДК «Камволь».