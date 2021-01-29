Тихановская предложила превратить Люблинский треугольник в Люблинскую четверку — «с участием демократической Беларуси»

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская по приглашению украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы 29 января приняла участие в онлайн-встрече глав МИД стран Люблинского треугольника — Украины, Польши и Литвы.

Светлана Тихановская.

На сайте Тихановской сообщается , что она поблагодарила Украину за решение не признавать Александра Лукашенко легитимным президентом, а также поблагодарила страны Люблинского треугольника за помощь белорусам, которые были вынуждены покинуть свою родину.

Тихановская призвала собеседников «принять более эффективные индивидуальные санкции против всех лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям, включая самого Лукашенко», а также высказала мнение об эффективности давления на режим путем точечных экономических санкций против «бизнесменов и фирм, так называемых кошельков Лукашенко».

Она призвала не финансировать режим Лукашенко и «переключить программы, касающиеся Беларуси, с государственных на негосударственные субъекты, где это возможно», а также предложила рассмотреть возможность создания «международной коалиции для упрощения перехода власти в Беларуси».

По словам Тихановской, она видит «уникальный исторический шанс заложить основу для прочного мирного сотрудничества между Беларусью, Украиной, Польшей и Литвой». В этом плане она предложила превратить Люблинский треугольник в Люблинскую четверку — «с участием демократической Беларуси», что было бы «исторически справедливо и создало бы условия для более эффективного регионального сотрудничества». Тихановская заверила, что ее офис готов участвовать в этой работе.

Она подчеркнула, что отношения между Беларусью и соседними странами должны основываться «прежде всего на общих демократических ценностях, взаимном уважении и поддержке общих интересов, а не только на экономических сделках».

Тихановская заявила, что кризис в Беларуси является вызовом для всех стран региона. «Лукашенко агрессивно перекладывает вину за собственные неудачи на соседние страны, — сказала она. — Мы ожидаем, что Украина, Польша и Литва разделяют позицию, согласно которой любые международные соглашения, подписанные нелегитимным Лукашенко или его администрацией, в том числе ослабляющие государственную независимость Беларуси, не должны иметь юридической силы».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи заявил журналистам, что «без Беларуси Люблинский треугольник является немного не полным». «Мы бы хотели, чтобы демократическая Беларусь присоединилась и превратила его в Люблинскую четверку. Ситуация в Беларуси влияет не только на двусторонние отношения этой страны с соседями, но и на ситуацию в регионе в целом. Поэтому сегодняшний разговор с Тихановской прошел в региональном формате. Украина последовательно поддерживает народ Беларуси в его борьбе за свои права и демократические изменения», — сказал глава украинской дипломатии.