Лукашенко: нельзя стать президентом — им нужно родиться

Президентами не становятся, а рождаются, заявил Александр Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями в Белорусском государственном университете 29 января.

Фото: скриншот видео "Пул Первого".

Он отметил, что после него «точно будут» президенты, «но не все они будут рожденными». «Нельзя стать президентом. Нет, просто проболтаться можно. Президент президенту рознь», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Он привел в качестве примера бывшего президента США Дональда Трампа. «Возьмите президента, которого я не то что уважаю, я жалею его сейчас, которого я поздравлял и приветствовал, — Соединенных Штатов Америки. Разве он президент? Вы посмотрите, сколько дури наломал за три года! Первый год он еще вникал, первые три года что-то воротил, четвертый готовился к выборам. Президент, который с бухты-барахты пришел и начал все крошить, хотя у него в руках все было: финансы, экономика в тридцать с лишним процентов мирового ВВП и мощь», — отметил Лукашенко.

Он повторил, что «суверенная и независимая Беларусь» была построена «на обломках огромной империи». «Мы окровавленный кусок этой империи взяли в руки, возродили и на его основе создали государство. И мне посчастливилось быть первым президентом нашего суверенного государства», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

«Вот отсюда моя решительность и решимость защищать это государство. На лошади, на танке, на бронетранспортере, с пулеметом, автоматом в руках — чего бы мне это ни стоило, я буду защищать свою страну, — подчеркнул Лукашенко. — Я ею горжусь. Я знаю, что много недостатков. Но четверть века в истории — это просто ничто, пыль. За четверть века такое не делают, что мы сделали».

Лукашенко убежден, что «со временем молодое поколение поймет и оценит это». «Конечно же, за такой короткий промежуток времени из окровавленного куска огромной империи создав государство, мы не могли не допустить каких-то ошибок. Так давайте их исправлять! Но не понимаю: зачем же ломать то, что мы создавали собственными руками?» — заявил он.

Лукашенко: нельзя стать президентом — им нужно родиться

Президентами не становятся, а рождаются, заявил Александр Лукашенко на встрече со студентами и преподавателями в Белорусском государственном университете 29 января.

Он отметил, что после него «точно будут» президенты, «но не все они будут рожденными». «Нельзя стать президентом. Нет, просто проболтаться можно. Президент президенту рознь», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Он привел в качестве примера бывшего президента США Дональда Трампа. «Возьмите президента, которого я не то что уважаю, я жалею его сейчас, которого я поздравлял и приветствовал, — Соединенных Штатов Америки. Разве он президент? Вы посмотрите, сколько дури наломал за три года! Первый год он еще вникал, первые три года что-то воротил, четвертый готовился к выборам. Президент, который с бухты-барахты пришел и начал все крошить, хотя у него в руках все было: финансы, экономика в тридцать с лишним процентов мирового ВВП и мощь», — отметил Лукашенко.

Он повторил, что «суверенная и независимая Беларусь» была построена «на обломках огромной империи». «Мы окровавленный кусок этой империи взяли в руки, возродили и на его основе создали государство. И мне посчастливилось быть первым президентом нашего суверенного государства», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

«Вот отсюда моя решительность и решимость защищать это государство. На лошади, на танке, на бронетранспортере, с пулеметом, автоматом в руках — чего бы мне это ни стоило, я буду защищать свою страну, — подчеркнул Лукашенко. — Я ею горжусь. Я знаю, что много недостатков. Но четверть века в истории — это просто ничто, пыль. За четверть века такое не делают, что мы сделали».

Лукашенко убежден, что «со временем молодое поколение поймет и оценит это». «Конечно же, за такой короткий промежуток времени из окровавленного куска огромной империи создав государство, мы не могли не допустить каких-то ошибок. Так давайте их исправлять! Но не понимаю: зачем же ломать то, что мы создавали собственными руками?» — заявил он.