Несмотря на изъятие техники, интернет-ресурс Hrodnа.life продолжит работу

Несмотря на то что милиция изъяла технику и носители информации, редакция интернет-ресурса Hrodnа.life продолжит работу, заявил БелаПАН 29 января главный редактор и директор издания Алексей Шота.

Алексей Шота. Фото: press-club.by.

Сегодня утром в редакции Hrodnа.life, а также NewGrodno.by пришла милиция. Поводом, как заявили в УВД Гродненской области, стали «выявленные факты хранения ресурсами продукции, признанной экстремистской». Начат административный процесс.

Пресс-служба УВД отметила, что «ответственность за хранение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, предусмотрена ст. 17.11 Кодекса об административных правонарушениях и влечет наложение штрафа в размере до 500 базовых величин, а также конфискацию предметов и орудий совершения правонарушений».

Как сообщил Шота, из редакции изъята техника и все носители информации — пять фотоаппаратов, флешки, в том числе личные, ноутбук, квадрокоптер, который принадлежит сотруднику редакции, стабилизатор для видеокамеры, небольшая сумма его наличных денег, а также 16 настенных календарей, на которых изображены персонажи с независимой символикой, 46 журналов, карты, игры.

«Всё, что мы не успели распространить среди подписчиков, это тоже забрали. Но все это не повлияет на деятельность редакции, мы продолжаем работать дальше, наши журналисты пишут запланированные статьи, отслеживаем новости. Никаких особых изменений я не предполагаю в ближайшее время. Немного жалко фотоаппаратов. Теперь будем делить на всех один оставшийся. Мы не планируем ни сворачивать работу, ни уменьшать темп», — сказал главный редактор.

По его словам, на следующей неделе планируется посетить милицию и ознакомиться с протоколом изъятия, поскольку «нам ничего не оставили». «Хотим узнать, что точно изъяли, могла быть и какая-то мелочь, о которой мы не знаем. Будем истребовать копию протокола и будем понимать, что дальше делать», — сказал главный редактор.

По словам Шоты, например, был изъят электронный ключ одного сотрудника, который зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. «Получается, что он пока не может платить налоги. Очень странная ситуация, и первым делом мы в понедельник истребуем список всего изъятого. Без этого не понятно, что делать дальше», — сказал он.