Премьер-министр Литвы: режим Лукашенко давно превратился в оппозицию для своего народа

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обсудила с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской политическую ситуацию в Беларуси и дальнейшую поддержку Литвой белорусского народа.

Ингрида Шимоните. Фото: ДЕЛФИ.

Встреча состоялась 29 января, сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу литовского правительства.

«Народ Беларуси, который борется за свободу и фундаментальное право решать свою судьбу, нельзя назвать оппозицией, — сказала Шимоните. — Именно кровавый режим Александра Лукашенко давно превратился в оппозицию для своего народа. Освобождение политзаключенных, прекращение репрессий, свободные и демократические выборы — вот ключевые шаги, которых требуют белорусы. Литва и весь демократический мир требуют того же».

Шимоните подчеркнула, что Литва стремится еще больше усилить давление на белорусский режим и поддерживает расширение санкций ЕС.

Она также отметила, что Литва предоставляет политическое убежище белорусским гражданам, пострадавшим от репрессий, и бесплатно выдает национальные визы, а также рассматривает пути дальнейшего упрощения миграционных процедур и облегчения условий для переезда белорусского бизнеса в Литву.

На встрече было отмечено, что Литва оказывает медицинскую помощь и реабилитацию жертвам репрессий, предоставила 89 стипендий студентам из Беларуси для обучения в литовских университетах по программам бакалавриата, а еще 20 стипендий планируется предоставить для обучения в магистратуре в этом году.

Пресс-служба Тихановской, в свою очередь, отметила, что на встрече обсуждался вопрос наличия в Беларуси политзаключенных. Экс-кандидат в президенты подчеркнула, что сейчас в стране 219 политзаключенных и все они должны быть освобождены без каких-либо условий.

Тихановская также обратила внимание на предстоящее Всебелорусское народное собрание и подчеркнула, что оно нелегитимно и не представляет интересы белорусов.

«У нас есть полная поддержка и понимание Литвы. Ингрида участвовала в пикетах за Беларусь, а теперь помогает белорусам как премьер-министр. Она заверила нас, что Литва будет поддерживать Беларусь до самой нашей победы», — сказала Тихановская по итогам встречи.