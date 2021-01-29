Минчанка Рената Смирнова приговорена к двум годам ограничения свободы за участие в марше 1 ноября

Суд Заводского района Минска 29 января вынес приговор 19-летней политзаключенной Ренате Смирновой. Ее признали виновной по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Рената Смирнова в суде. Фото Белсат

Приговор — два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Дело рассматривала судья Екатерина Мурашко. Гособвинение представлял прокурор Зубик.

Рената Смирнова была задержана 1 ноября вместе с Иваном Зубко на марше против террора в Минске. В ее отношении возбудили уголовное дело и отпустили. Позже она была задержана при пересечении границы, ей изменили меру пресечения и поместили под стражу до суда.

Девушку обвинили в том, что 1 ноября она стояла в первом ряду сцепки и блокировала дорогу на проспекте Независимости. Нанесенный «Минсктрансу» ущерб оценили в 10 700 рублей.

В суде в качестве свидетеля был допрошен Иван Зубко и показана запись с нагрудной камеры сотрудника ОМОН. На записи видно, что Смирнова стоит не в первом ряду, без плакатов и символики.

По словам Зубко, когда силовики направили в сторону протестующих оружие и потребовали уйти с проезжей части, Смирнова «сразу же подчинилась». Однако возле дома № 101 по проспекту Независимости начались задержания, люди стали в сцепку. Зубко избивали, душили и повели в автозак — девушка пошла за ним и тоже попросилась в автозак. Сначала ее пытались отправить домой, но потом забрали: в автозаке схватили за волосы и поставили на колени.

В суде Смирнова согласилась с тем, что нарушила закон, но заявила, что данное правонарушение никак не «тянет» на уголовную статью.

Прокурор запросила для Смирновой два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, а также освободить ее из-под стражи под залог. Адвокат предложил закрыть дело, потому что за одно правонарушение дважды не привлекают к ответственности, а по делу за 1 ноября Ренату уже осудили по административной статье.

Судья Екатерина Мурашко назначила Смирновой два года ограничения свободы по месту жительства. Иск «Минсктранса» будет выделен в отдельное гражданское производство.

1 ноября в Минске состоялся Марш против террора. Его участники прошли от станции метро «Парк Челюскинцев» до урочища Куропаты, где похоронены жертвы сталинских репрессий. Силовики препятствовали движению колонн, выставляя заслоны и используя спецсредства. По данным правозащитников, было задержано не менее 286 человек. На следующий день Следственный комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело «по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них на основании ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса». Подозреваемым был признан 231 человек.