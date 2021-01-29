Лукашенко: в отношении соцсетей будут приняты меры для защиты интересов государства и народа

Александр Лукашенко считает, что со временем страны начнут вводить цензуру в социальных сетях, но Беларусь не может быть зачинщиком этого процесса. Об этом он заявил, отвечая на вопросы студентов в Белорусском государственном университете 29 января.

«Наверное, тот, кто породил этого змея и выпустил из бутылки, и должен этот процесс начинать. Мы вообще это сделать не сможем. Если мы закроем одно направление, у нас вылезет в другом», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Вместе с тем он считает, что необходим «жесточайший запрет» на вмешательство в личную жизнь и разрушение общественно-политического строя государства. «Благодаря социальным сетям и мессенджерам мы можем сейчас породить планетарную революцию. Вы видите, что сегодня во всех странах происходят подобные события, которые управляются через эти сети и не с места. Как у нас было: все управлялось с территории Польши и Литвы, — отметил Лукашенко. — Поэтому да, мы на пороге принятия этих решений. Но исходить они должны от сильных мира сего».

Он заявил, что в ближайшие месяцы в этой сфере в Беларуси будут приняты дополнительные меры для защиты интересов государства и народа.