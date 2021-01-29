Лукашенко: после изменения Конституции президентом Беларуси будет женщина

Александр Лукашенко не исключает, что после изменения Конституции президентом Беларуси может стать женщина. Об этом он заявил, отвечая на вопросы студентов в Белорусском государственном университете 29 января.

Видеофрагмент встречи разместил телеграм-канал «Пул Первого».

Одна из студенток поинтересовалась у Лукашенко его отношением к реализуемому несколько лет назад столичному проекту «Минская смена», который заключался в подготовке дублирующего состава руководства города из числа молодежи, который наравне с Мингорисполкомом участвовал в социально-политической и экономической жизни города. Девушка предложила возобновить проект и вывести его на национальный уровень. «Может даже рискнуть и найти дублера для президента?» — спросила она.

Лукашенко согласился на дублера при условии, что это «будут девушки». «Я часто говорю — я женский президент, выросший с матерью с одной. Я доверяю больше женщинам», — заявил он.

Он отметил, что после изменения Основного закона, «когда Конституция будет не такая сильная, как сейчас (явно не для женских хрупких плеч), женщина будет у нас президентом».